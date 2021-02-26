РИАМО - 26 фев. Уже более 300 тысяч жителей столицы приняли участие в опросе по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве.

Опрос стал доступен жителям Москвы утром 25 февраля. Чтобы проголосовать, нужно зайти на портал «Активный гражданин». Горожанам предстоит выбрать между двумя важными историческими фигурами — основателем ВЧК Феликсом Дзержинским и великим князем Александром Невским.

В настоящее время голоса москвичей распределились примерно так: 55% опрошенных высказались за Александра Невского, остальные 45% — за Феликса Дзержинского.

Пока дата окончания голосования не объявлена. Это позже сделает Общественная палата столицы.

Раньше на Лубянской площади уже стоял памятник Дзержинскому, но его снесли в 1991 году. Такое решение принял мэр Москвы Гавриил Попов. В первой половине XX века на площади был установлен фонтан.

Александр Невский — новгородский князь со славой разумного политика, великого воина, стратега и тактика, который не проиграл ни единого сражения. Невский признан святым и канонизирован Русской православной церковью.

Феликс Дзержинский или «Железный Феликс» был символом революционной стойкости и идеализма. Сейчас же является одной из самых противоречивых фигур того времени: одни считают его «рыцарем революции», а другие — «красным палачом».

Ранее с предложением о возвращении памятника Дзержинскому выступали, в частности, писатель Захар Прилепин и блогер Дмитрий Пучков.

Москвовед пояснил, почему на Лубянке не нужен ни Дзержинский, ни Александр Невский>>