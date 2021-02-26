РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Полиция проводит проверку по факту выпадения 11-летней девочки из окна пятого этажа жилого дома на улице Кожедуба в подмосковной Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Согласно установленным данным, 24 февраля школьница выпала из окна своей квартиры, расположенной на 5 этаже в доме на улице Кожедуба, в снежный сугроб, благодаря чему она и выжила. Ребенка госпитализировали с травмой позвоночника.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту падения из окна ребенка», - сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.