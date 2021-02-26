РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Домодедовский детский хоспис начал оказывать паллиативную помощь взрослым пациентам, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Детский хоспис Домодедова начал оказывать паллиативную помощь взрослым пациентам – жителям Подмосковья. На базе учреждения заработал специально созданный отдел, который оказывает поддержку людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями», - говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением специалистов хосписа находятся 470 семей со всего Подмосковья. Кроме стационарного отделения, в хосписе работает выездная служба помощи на дому. Чуть больше чем за год она осуществила порядка 7 тысяч выездов к пациентам.

Получить консультацию специалистов хосписа можно по телефонам: +7 (496) 792-98-20, +7 (903) 294-97-42.