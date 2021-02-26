РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Дорогу на улице Счастливой в подмосковном Красногорске очистили от снега и наледи, а подрядчику указали на недопустимость отклонения от графика зимней уборки, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что 25 февраля дорогу на улице Счастливой плохо почистили, тракторы оставили снег и наледь.

«Сотрудники администрации городского округа Красногорск осмотрели автомобильную дорогу, на которую вы обратили внимание. Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», - сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он добавил, что что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Работы по очистке, в том числе от снега и наледи, проезжей части автомобильной дороги на улице Счастливой работниками ООО «Оникс» проводятся, согласно графику выполнения работ с периодичностью 6 раз в месяц либо по мере выпадения осадков. Организации указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - отметил Волосевич.

Он также пояснил, что, согласно ГОСТу, после окончания работ по устранению снега и зимней скользкости допускается наличие уплотненного снега толщиной не более 6 сантиметров без отдельных неровностей высотой или глубиной более 4 сантиметров.

В течение 3 часов после окончания снегопада или метели такой снег должен быть обработан противогололедными материалами.