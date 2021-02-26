РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году десять подростков получили травмы на автомобильных дорогах, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Светлана Фильченкова.

«В прошлом году 10 детей получили травмы. Из них большая половина при переходах автомобильных дорог на нерегулируемых пешеходных переходах, вблизи регулируемых пешеходных переходов. Это в основном подростки от 13 до 18 лет. Дети не в полной мере соблюдают правила дорожного движения», - сказала Фильченкова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что гибели и травмирования детей-пассажиров на территории крайне мало, потому что родители серьезно относятся к правилам безопасности, а дети-пешеходы торопятся и забывают правила поведения на дорогах.