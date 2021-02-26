РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 фев. В подмосковных Котельниках с 25 по 27 марта пройдут выборы в Молодежный парламент при совете депутатов округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее прошло заседание Молодежной территориальной избирательной комиссии городского округа Котельники.

«В ближайшем плане мероприятий ребятам предстоит организовать проведение выборов в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Котельники. Они пройдут с 25 по 27 марта 2021 года», - говорится в сообщении.

На заседании избрали председателя Молодежной ТИК, им стал Сергей Култашев, заместителем - Карина Абакумова, а секретарем - Михаил Медвежов. В задачи организации войдет информационное сопровождение проведения выборов и привлечение молодого поколения к исполнению своего права голосования на выборах.