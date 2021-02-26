РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Двум воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» присвоили звание мастеров спорта, сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

«25 февраля 2021 года по приказу министерства спорта Российской Федерации Ляпиной Екатерине и Мелиховой Полине (спортсменкам СШОР «Олимп») присвоено почетное звание «Мастер спорта России» по спортивной аэробике», - говорится в сообщении.

Спортсменок тренируют Светлана Панфилова и Аркадий Панфилов, а их первым тренером была Наталья Плаксина.