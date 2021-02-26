РИАМО - 26 фев. Жительница Подмосковья Елизавета Ташбаева выиграла квартиру в Москве благодаря участию в акции «Исполняем мечты!», которую в преддверии Нового года запускала торговая сеть «Пятёрочка», говорится в сообщении пресс-службы сети.

Ташбаева живет с мужем и ребенком в поселке Октябрьский в городском округе Люберцы. Этим летом молодая семья ожидает пополнение.

«Я мамочка в декрете, занимаюсь ребенком, поэтому в магазине покупаем много, чтобы хватало на долгое время. «Пятёрочка» находится прямо в нашем доме, поэтому с местом закупки определились давно. В акции решили принять участие как бы между делом — зарегистрировались, собирали «шансы». Когда нам позвонили со словами, что мы выиграли квартиру, я не поверила. Это был шок!» — сказала Елизавета.

Девушка признается, что задавала много вопросов сотруднику торговой сети и до последнего не верила в случившееся.

«Много звонила, уточняла все. Начала переживать, что надоела своими расспросами. Руки даже тряслись. Но потом мне все подробно разъяснили, и я поняла, что это все реально», — добавила Ташбаева.

пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 1 из 4

По ее словам, раньше она никогда ничего не выигрывала, поэтому такая удача пришлась кстати.

«Для нас это очень актуальный и своевременный подарок. Очень приятно начался год, свое гнездышко будет. Не зря акция называется «Исполняем мечты!». Исполнилась и наша», — заключила Ташбаева.

Помимо Елизаветы, победителями акции стали Маргарита Суворова (Хотьково) и Елена Строкулева (Москва). Они выиграли новые автомобили KIA Rio.

пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» пресс-служба торговой сети «Пятёрочка» 1 из 2

Всего в акции «Исполняем мечты!» приняли участие более 16 миллионов человек. Помимо победителей в Москве и Московской области, ценные призы получили жители Иваново, Краснодарского края и Волгограда — им также подарили автомобили.

«Акцию, которая исполняет мечты гостей, «Пятёрочка» проводит уже третий год подряд и каждый раз нам очень приятно делать такие важные и долгожданные подарки. Мы благодарим каждого гостя наших магазинов и участника акции по всей России за отклик, за то, что доверили «Пятёрочке» свои ежедневные покупки. Мы рады вновь подарить веру в настоящее чудо, исполнить чьи-то заветные мечты и вдохновить всех на участие в наших новых акциях», — сказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Полный список победителей опубликован на сайте.​