РИАМО - 26 фев. В феврале в Подмосковье изъяли и переместили на штрафстоянку 295 автомобилей такси, это почти на 44% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Не обошлось и без штрафов, которые выписали в количестве более чем 1,6 тысячи единиц. В феврале прошлого года это число было почти в два раза меньше. Ежедневные проверки проходили и в аэропорту Шереметьево, где было составлено 215 административных материалов. 42 автомобиля, из которых восемь машин VIP-класса, отправились на штрафстоянки.

«В настоящее время в регионе ведется системная работа по пресечению деятельности нелегальных такси. Нарушения выявляют посредством камер фотовидеофиксации. Рейды проходят на территории региона каждый день», — говорится в сообщении.

Проверки автомобилей легковых такси провели в 49 городских округах региона, всего было проведено 175 мероприятий. По выданным разрешениям в регионе работают порядка 90 тысяч автомобилей такси.

Водителям такси необходимо иметь при себе разрешение на перевозку, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотров, атрибутику такси, включая шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. За отсутствие средств индивидуальной защиты штраф согласно КоАП Московской области составит 5 тысяч рублей. Также водитель обязан проводить дезинфекцию салона и проветривать машину после пассажира.

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