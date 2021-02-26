РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 7 марта будут проводить рейды на наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическая операция «Детское кресло» пройдет на территории обслуживания ГИБДД Люберец с 7 по 23 марта», - говорится в сообщении.

7 марта рейд пройдет с 17:00 до 18:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №8В ;15 марта - с 7:00 до 8:00 у дома №112 на Октябрьском проспекте Люберец.

21 марта инспекторы будут искать нарушителей с 17:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366; 23 марта - с 7:00 до 8:00 на 0-м километре Егорьевского шоссе.