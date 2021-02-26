РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. На первенстве России по легкой атлетике спортсменка из Люберец Полина Хомякова завоевала бронзовую медаль, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли с 23 по 25 февраля в Кирове. В них приняли участие порядка 100 спортсменов из различных регионов России.

«Люберецкая спортсменка Полина Хомякова заняла третье место в составе сборной Московской области в эстафете 4 на 400 метров. Также она стала четвертой в беге на 400 метров с результатом 55,09 секунды и выполнила норматив мастера спорта», - сказал Ружицкий.

Хомякова является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва Люберец, занимается под руководством тренера Татьяны Ромадановой.