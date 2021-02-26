РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Встречу с инициативной группой жителей по поводу строительства детсада в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске планируют провести 5 марта, сообщил замглавы администрации Тимур Магомедов.

Пользователь nlex85 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной сообщил об отсутствии коммуникации администрации округа с инициативной группой жителей.

«Встречи с инициативной группой жителей будут проводиться на регулярной основе (не реже одного раза в месяц) как непосредственно на территории строительства СОШ, так и посредством видеоконференции. Первая встреча запланирована 5 марта 2021 года, о времени проведения сообщим дополнительно», - сообщил Магомедов.

Глава горокруга в пятницу подписала контракт на выполнение строительно-монтажных работ по достройке школы на 825 мест в ЖК. Завершить их должны в декабре этого года.