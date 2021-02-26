РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец с 6 марта проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей, проверки продлятся по 20 марта, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться с 6 по 20 марта», - говорится в сообщении.

6 марта рейд пройдет с 20:00 до 21:00 по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1-й километр; 8 марта - с 22:00 до 23:00 у дома №11Б на Комсомольском проспекте Люберец.

10 марта инспекторы будут дежурить с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, улица Каштановая, дом №55; 13 марта - с 20:00 до 21:00 на 1-м километре Новоегорьевское шоссе. 20 марта рейд состоится с 22:00 до 23:00 по адресу: поселок Красково, Кореневское шоссе, дом №1, корпус 1.