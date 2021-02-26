РИАМО - 26 фев. С 1 по 31 марта, за исключением 6-8 чисел месяца, изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменения в расписании связаны с возведением третьего и четвертого главных путей на участке Москва-Пассажирская-Курская – Каланчевская в рамках выполнения проекта МЦД.

«В этот период строители продолжат укладку четвертого главного пути от Курского вокзала до Каланчевской. В настоящее время уже уложено 330 метров пути, подготовлено железнодорожное полотно для дальнейших работ», – говорится в сообщении.

На стапелях строительной площадки уже собирается четвертая арочная конструкция путепровода, по которому пройдет третий главный путь. Путепровод на Комсомольской площади будет состоять из девяти арок, три из них, под четвертый главный путь, были установлены в 2020 году.

Вместе с тем строятся платформа и подземный вестибюль будущего транспортно-пересадочного узла Каланчевская площадью 4,5 тысячи квадратных метров, который возведут со сквозным проход, который соединит Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь.

Новое расположении станции Каланчевская позволит обеспечить шаговую доступность для пассажиров МЦД-2, возводящего МЦД-4 с метро Комсомольская, Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами.

На текущий момент продолжается и возведение распределительного вестибюля на станции Москва-Пассажирская-Курская, общая площадь которого составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Его интегрируют с функционирующими двумя тоннелями. Также он будет иметь выходы на две новые и реконструируемую островные платформы, улицу Казакова.

Участок Каланчевская–Курская закроется для движения поездов с 13:00 до 15:00. 1 – 20 марта, кроме ранее названных чисел месяца, в ночные часы с 23:40 до 02:40 закроется участок Люблино-Сортировочное Южное – Царицыно. Здесь будет проводиться реконструкция контактной сети. Пассажирам советуют заранее ознакомится с изменениями в расписании.