РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Концертное платье популярной певицы и актрисы Жанны Фриске могут продать на благотворительном аукционе в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и малоимущим семьям в подмосковном Красногорске 5 марта, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Сделано с любовью - заряжено добром. Под таким девизом пройдет первый благотворительный форум местных компаний-резидентов проекта «Сделано в Красногорске», который мы проведем при содействии фонда «Жанна Фриске - Я рядом!», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что все средства направят на адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и малоимущим семьям.

«В программе - благотворительный аукцион. В числе лотов - эксклюзивное платье Жанны Фриске, фотоаппарат «Зенит», Красный мишка и другие», - отметила Хаймурзина.

Также состоятся концерт с участием звезд шоу-бизнеса, выставка-продажа товаров и услуг социальных предпринимателей, бизнес-пленум с участием представителей министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и фонда «Наше будущее».

Также участникам расскажут о новейших инструментах для бизнеса в Instagram и Clubhouse.

Форум пройдет 5 марта с 12:00 до 20:00 во Дворце культуры «Подмосковье».