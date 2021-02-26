РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Депутат Мособлдумы Владимир Жук в ходе приема разъяснил жителям, как правильно оформить недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Люберецком отделении партии «Единая Россия» накануне прошел личный прием Жука при участии юриста правового управления администрации муниципалитета Анатолия Трубникова. Он состоялся в рамках проекта региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева «Доступная юридическая помощь».

«К парламентарию обратились порядка 10 жителей по различным вопросам. Люберчан интересовало оформление недвижимости - земельных участков и хозпостроек, получение гражданства, оказание юридической помощи в подготовке исковых заявлений в суд. Кроме того, были озвучены просьбы об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Жук выслушал каждого заявителя, ответил на все интересующие вопросы и обращения, подробно проконсультировал граждан.

«Приемы помогают быть в постоянном диалоге с жителями, защищать их интересы», - подчеркнул Жук.

Ознакомиться с расписанием приемов депутатов разных уровней можно по телефону Общественной приемной партии «Единая Россия» горокруга Люберцы: 8 (495) 503-55-36.