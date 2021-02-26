РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Два школьника из Домодедова победили на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

«23 домодедовских школьника приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. И вот результаты: два победителя и 13 призеров!» - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Победителями стали Всеволод Петров из Востряковского лицея №1 и Александра Лящева из Домодедовской школы №9.