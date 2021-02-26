РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев.Юнармейцыподмосковного Подольска направили посылки военнослужащим, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Юнармейцы Подольска приняли участие в акции «Посылка солдату». Будущие защитники Родины собрали необходимые для солдат вещи - ручки, тетради, наборы для личной гигиены и многое другое», - говорится в сообщении.

Посылки доставили в воинские части Московской области в честь праздника Защитника Отечества.