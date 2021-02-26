РИАМО - 26 фев. Реконструкция двух транспортных развязок на МКАД с улицами Липецкой и Верхние Поля начнется к лету этого года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время завершается разработка проектной документации, активные строительные работы на объектах начнутся во втором квартале года», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Модернизация развязок позволит улучшить дорожную ситуацию на ряде участков МКАД, а также прилегающих дорогах, загруженность снизится в среднем на 15-20%.

По словам Бочкарева, также ведутся работы по реконструкции развязок МКАД — Алтуфьевское шоссе (завершение работ в начале 2023 года) и МКАД — Осташковское шоссе (завершение работ в середине 2022 года).

С 2011 года в столице завершена реконструкция и строительство 18 развязок на МКАД с общей протяженностью дорог свыше 150 километров.

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