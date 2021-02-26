РИАМО - 26 фев. В столице продолжается потепление, на данный момент столбики термометров достигли плюс 5,1, что на 7-8 градусов выше многолетней нормы, при этом высота сугробов уменьшится на 10 сантиметров в ближайшие сутки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уникальность состоит в том, что подобного рода мощное вторжение атлантического тепла в конце февраля в среднем случается раз в четверть века. Показатели термометров уже заняли третью строчку пьедестала», — сказал Тишковец в видеоролике, опубликованном в его личном Instagram-аккаунте.

Сугробы в столице продолжат таять, в ближайшие сутки они уменьшатся еще на 10 сантиметров. Таким образом, высота снежного покрова составит около 44 сантиметров.

При этом Тишковец подчеркнул, что уже 27 февраля ожидаются слабые минусовые температуры, а также возможны снег и гололед.

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