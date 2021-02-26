РИАМО - 26 фев. Мэр столицы Сергей Собянин объявил благодарность лидерам и сотрудникам ряда крупнейших московских НКО за вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную работу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Награждение состоялось в канун Всемирного дня некоммерческих организаций. Среди награжденных также числятся сотрудники Ресурсного центра «Мосволонтер» и Московского дома общественных организаций.

«В Москве зарегистрировано 30,4 тысячи негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,5 тысяч – социально ориентированные НКО», — говорится в сообщении.

Благодарности мэра получили директор благотворительного фонда «Дорога милосердия» Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Адели» Александр Гарайко, заместитель директора Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Виктория Иващенко, гендиректор благотворительного фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева и другие.

Правительство столицы оказывает большую поддержку НКО, которую получают около 3 тысяч организаций. Общая сумма ежегодной поддержки составляет более 10 миллиардов рублей.

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