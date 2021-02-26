РИАМО - 26 фев. За прошедшую неделю персонализированную карту «Тройка» оформили 1016 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«После оформления карты не забудьте перенести средства со старой «Тройки» на новую в приложении «Метро Москвы» (Google Play, App Store и AppGallery)», - говорится в сообщении.

Оформить персонализированную карту очень легко. Ее можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней, либо заказать через приложение «Метро Москвы» или на сайте shop.mosmetro.ru. Ее цена составляет всего 200 рублей.

Также карту с персональным дизайном можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 90 дней в приложении программы лояльности «Город». Карту получат первая тысяча покупателей в период до 12 апреля 2021.

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