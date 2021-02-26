РИАМО - 26 фев. Ежедневно социальные работники Москвы получают более 500 заказов на доставку лекарств ежедневно, что делает ее самой востребованной услугой на горячей линии комплекса соцразвития, сообщается на сайте мэра Москвы.

C момента возобновления горячей линии соцработники получили свыше 75 тысяч заявок на доставку лекарств. Обращения координируются посредством единой цифровой платформы, куда они поступают через горячую линию. Ежедневно здесь принимают свыше 1,1 тысячи заявок, порядка половины которых — на доставку лекарств.

«Осенью в приоритете среди заказов москвичей были дрова для отопления дачных и загородных домов. Мы договорились с коллегами из департамента жилищно-коммунального хозяйства, и дрова по льготным ценам оперативно доставлялись соблюдающим за городом домашний режим горожанам старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями», — сказала глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что ситуация изменилась зимой. В это время начали поступать звонки на доставку лекарств и продуктов.

Заказ на приобретение и доставку могут сделать пожилые люди, москвичи с хроническими заболеваниями. Наиболее часто услугой пользуются жители запада, северо-востока и севера столицы.

Столичные соцработники оказали порядка 30 миллионов услуг 120 тысячи человек, которые находятся на надомном обслуживании. Во время пандемии Covid-19 социальные службы Москвы продолжали работать в штатном режиме.

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