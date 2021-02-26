РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В городском округе Люберцы 6 марта состоится турнир по лыжным гонкам, посвященный памяти олимпийского чемпиона 1988 года Алексея Прокуророва, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участники традиционного турнира «Люберецкая лыжня» памяти советского и российского лыжника, олимпийского чемпиона 1988 года и чемпиона мира 1997 года Алексея Прокуророва встретятся 6 марта на Кореневском карьере. Они смогут выбрать одну из дистанций: детская- один километр, массовая - три километра и мастер - пять километров. Соревнования начнутся в 11:00», - говорится в сообщении.

Участникам необходимо взять с собой лыжи и лыжные палки. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимают до 3 марта по электронной почте: osmlub@gmail.com, либо телефону: 8 (495) 503-32-42. Также зарегистрироваться можно на месте старта 6 марта с 9:00 до 10:45.

Победителей определят в трех номинациях: «Самый юный участник», «Самый возрастной участник», «За волю к победе».