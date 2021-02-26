РИАМО - 26 фев. Станция метро «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии работает в штатном режиме, ранее там произошла протечка потолка из-за таяния снега, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метрополитена.

«В связи c таяньем снега, в вестибюль станции вблизи турникетов с потолка поступает незначительное количество воды. Станция «Чкаловская» работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для сохранности ламп в основных светильниках была обесточена часть систем освещения. А вместо стационарных светильников установили прожекторы. Кроме того, место течи воды оградили. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Плюсовые температуры пришли в Москву 25 февраля. Таяние снега продолжится и в пятницу. В некоторых местах столицы высота сугробов снизилась на 12 сантиметров.

В переходе станции метро «Курская» зафиксирована протечка потолка>>