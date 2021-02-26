РИАМО - 26 фев. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, текущая зима показалась холодной, хотя ничего особенного в ней не было, сказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

Климатологи определяют то, какой была зима, посредством сравнения зафиксированных температурных показателей со средними данными за определенный временной промежуток, который берется за своеобразный эталон.

«Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 годы. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса», – сказал Кокорин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что общее повышение зимних температур происходит по причине значительного влияния, оказанного человеком на климатическую систему.

Кокорин отметил, что на естественные вариации и колебания погоды накладывается толчок, который человек дал климатической системе.

Климатолог подчеркнул, что человек усилил парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива на 5%. Так, во время сжигания угля, нефти и газа создавался углекислый газ и повышалась средняя температура зим. Дисбаланс, которые представляет собой меньшее количество средних зим, но большее холодных или теплых, также был создан.