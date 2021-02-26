РИАМО - 26 фев. Удивительную певчую птицу – обыкновенного щегла - можно встретить в светлых лесах и недалеко от загородных участков Подмосковья, эти птицы исполняют около 20 разных мелодий, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Щегол обладает выдающимися вокальными данными. Он может не только исполнять большое количество мелодий, но копировать некоторые звуки, как попугай. Красиво поют только самцы щеглов.

«Встретить их можно в светлых лесах, на полянах или вдоль лесных дорог, часто возле жилья человека. Садоводы охотно принимают их на своих участках, поскольку маленькие пернатые помощники поедают семена сорняков», - говорится в сообщении.

Внешность у обыкновенных щеглов тоже яркая и изящная. Оперение окрашено в оттенки черного, белого, красного и коричневого. А на голове у птицы находится ровное ярко-красное пятнышко, которое очерчивает правильный круг на бело-черной головке. С возрастом оперение становится ярче.

Небольшие щеглы длиной около 12 сантиметров и габаритами напоминают воробья. При этом они ревностно защищают свою территорию и часто дерутся с другими мелкими птицами.

В старину щеглов держали в клетках, как певчих птиц. Но свободолюбивые птицы плохо живут взаперти. Также их перьями украшали шляпы. Сейчас отлов щеглов запрещен.