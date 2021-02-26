РИАМО - 26 фев. Положительные температуры, пришедшие в Москву 25 февраля, стали причиной снижения высоты сугробов, в некоторых местах столицы они понизились до 12 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На севере столицы таяние снега происходило менее активно. На ВДНХ снега убавилось на 3 сантиметра, на утро 26 февраля высота снежного покрова составила 54 сантиметра. На юге и в центре столицы снег убывал быстрее: на Балчуге — на 12 сантиметров, высота сейчас составляет 52 сантиметра. В МГУ снежный покров снизился с 65 сантиметров до 56 сантиметров», — говорится в сообщении.

Днем в пятницу в столице из-за теплой погоды продолжится таяние снега. Высота сугробов уменшится, но талой воды станет больше.

Минувшая ночь оказалась самой теплой за прошедшую зиму. Утром столбики термометра поднимались до плюс четырех градусов.

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