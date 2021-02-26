РИАМО - 26 фев. Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, соревнования будут проходить в двух городах, передает Федеральное агентство новостей.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о подписании контракта с Международной федерацией хоккея (IIHF) на проведение соревнований в 2023 году. Участие в них примут 10 команд.

«Турнир пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года. <...> Открытие и закрытие МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске», —​ говорится в сообщении.

Всего в рамках чемпионата юные хоккеисты сыграют 31 матч.