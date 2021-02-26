РИАМО - 26 фев. Сотрудники УФСБ России по Западному военному округу пресекли преступную деятельность по хищению и продаже боевой экипировки военнослужащих 2 мотострелковой дивизии министерства обороны РФ, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

Преступную деятельность организовал, используя свое служебное положение, Кондратенко К.С.

«Установлено, что обвиняемый <...> похитил 56 армейских бронежилетов и 10 комплектов экипировки «Ратник», которые продал, а вырученные денежные средства присвоил», - говорится в сообщении.

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.