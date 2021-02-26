РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 28 февраля из-за сильной гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице и Подмосковье ранее до 9:00 27 февраля был объявлен «желтый» уровень из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.

Минувшая ночь оказалась самой теплой с начала зимнего сезона в Московском регионе. Утром температура воздуха поднималась до плюс 4 градусов.

Теплая погода в Московском регионе может достичь температурного рекорда 1990 года>>