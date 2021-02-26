РИАМО - 26 фев. Беспилотным летальным аппаратам в Подмосковье будут выдавать разрешения на полеты, в регионе приняты настройки новой муниципальной услуги по выдаче разрешений на такие полеты и выполнение других авиационных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заявку можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Этой услугой могут воспользоваться физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

«Пилотные городские округа, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в первом квартале 2021 года», — говорится в сообщении.

А во втором квартале текущего года планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию. Срок предоставления услуги — 11 дней.