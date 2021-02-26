РИАМО - 26 фев. В настоящее время на трех рекультивируемых полигонах Подмосковья выполнено больше половины работ, работы идут по графику, а иногда и с опережением, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Сейчас в Подмосковье под контролем ведомства продолжается рекультивация семи закрытых полигонов твердых коммунальных отходов.

«На сегодняшний день на трех полигонах выполнено более половины работ. Лучше всего дела обстоят на полигоне «Царево» в Пушкинском округе: здесь исполнение приближается к 80%. 75%-ную отметку преодолели на полигоне «Слизнево» в Наро-Фоминском округе, почти 65 процентов работ выполнено в округе Ступино, на полигоне «Вальцово», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Также прогресс отмечен на объектах, где работы начались позже. Наиболее интенсивно рекультивируется полигон «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе — исполнение приближается к 18%.

Также работы по рекультивации идут на полигонах «Часцы» в Одинцовском округе, «Съяново» в Серпухове и «Каурцево» в Наро-Фоминском.