РИАМО - 26 фев. Протечка потолка зафиксирована в переходе со станции «Курская» на станцию «Чкаловская» столичного метрополитена, сообщил РИАМО очевидец.

По его словам, с потолка в вестибюле льется вода. Сотрудники подземки установили ведра, чтобы вода попадала в них. Тем не менее на полу есть лужи, а в некоторых местах, в частности, возле эскалаторов на подъем, вода целиком покрыла пол.

Для того, чтобы вода уходила, открыты маленькие сливные коллекторы в полу. Места, где образовались лужи от воды, огорожены, пассажиры их обходят.

Ранее потолок протек на станции столичного метро «Печатники» из‑за оттепели.

Ночь на пятницу оказалась самой теплой в Москве с начала зимы. К утру в столице температура воздуха поднялась до плюс 4 градусов, сугробы начали активно таять.