РИАМО - 26 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось преодолеть самый страшный этап пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

В пятницу в столице прошла коллегия «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год».

«Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что теперь город готов к другим вызовам и эпидемиологическим ситуациям. Мэр отметил, что за время пандемии коронавируса разным структурам пришлось работать над одними целями и решать одни и те же проблемы. При этом большой вклад в борьбу с Covid-19 внесли сотрудники столичного управления Роспотребнадзора.

​За минувшие сутки в столице выявили 1336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зарегистрировано 974 914 случаев заболевания.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.