Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии 10 вопросов | Пройден 10 раз Пройди тест РИАМО и узнай редкие слова, обозначающие эмоции и психологические состояния. Начать тест

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (1/0) Начнем с простого. Состояние тревожного ожидания – это… Фото © pixabay Нет, фрустрация – это более сложное понятие. Это состояние проявляется не только в тревоге, но и в разочаровании, раздражении, отчаянии. Оно возникает в результате невозможности удовлетворения тех или иных потребностей человека. Фрустрация Точно. Хотя в русском языке это слово в основном употребляется применительно к кинематографу: саспенс – это художественный эффект, создающий тревожное предчувствие в фильмах ужасов. Саспенс Нет, катарсис – это эмоциональная разрядка, высвобождение эмоций. Изначально так называли духовное очищение через страдание, часто в связи с восприятием произведений искусства. Катарсис

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (2/0) Знаете это чувство, когда вам нахамили в автобусе, а вы через три часа придумали подходящий ответ? А потом несколько еще более подходящих? Фото gifer.com © Именно Это жуска Нет, либеросис – это желание освободиться от давящих проблем и снова стать ребенком. Это либеросис Ну что вы, сплин – это же обычная «русская хандра», как писал Пушкин. Это сплин

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (3/0) Что такое инсайт? Фото © pixabay Это инсайд – через «д». Закрытая информация Да, вы правы. Умственное или эмоциональное озарение Нет, это прострация. Безразличие и упадок сил

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (4/0) Как думаете, что такое мерехлюндия? Фото gifer.com © Верно. Это слово встречается, например, в произведениях Чехова. То же, что и меланхолия Нет, совсем наоборот. Эйфория – радостное переживание, а мерехлюндия – это хандра. То же, что и эйфория Оно есть! И встречается, например, у Чехова. Нет такого слова

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (5/0) Какое из этих слов НЕ обозначает состояние человека? Фото freepik.com © Это радостное воодушевление от ожидания гостей на языке коренных жителей Северной Америки – иннуитов. Икцуарпок Это приятное ощущение мурашек по телу. Иногда возникает при прослушивании музыки. Фриссон Точно, нолдор – это совсем не эмоция и не состояние, а название одного из эльфийских племен у Толкина. Нолдор

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (6/0) «Ну это… как оно называется…» Когда слово вертится на языке, но никак не вспоминается – что это? Фото © Ну нет, дежавю – это ощущение, что вы уже оказывались в конкретном месте или переживали эту ситуацию, хотя на самом деле это не так. Дежавю Вы правы. Прескевю Жамевю – это состояние, противоположное дежавю. Ощущение, что знакомого человека или место вы видите в первый раз. Жамевю

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (7/0) Как вы назовете чувство защищенности, возникающее в теплом и уютном доме во время грозы за окном? И нет, это не «хюгге». Фото freepik.com © Именно. Крисализм Нет, вертиго – это головокружение, ощущение, что мир вокруг вращается. Вертиго Нет, дисания – это хроническая неспособность встать с кровати утром. Дисания

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (8/0) Для чувства, возникающего в заброшенном месте, где когда-то кипела жизнь, например, в Чернобыле, тоже есть слово. Какое? Фото © pixabay Нет, это состояние, когда человек лишен возможности удовлетворять свои основные потребности. Депривация Нет, экзальтация – это сильное воодушевление, восторженное состояние. Экзальтация Верно. Кенопсия

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (9/0) Попробуйте угадать, что такое алекситимия. Фото gifer.com © Это называется вемодален. Желание создать что-то уникальное и понимание невозможности этого Это энюмен Желание перенестись в прошлое и рассказать себе, что не стоит так сильно переживать Верно. Неспособность выразить эмоции в словесной форме

Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (10/0) Вы едете в поезде и вдруг понимаете, что каждый пассажир – это целый отдельный мир, у каждого – своя жизнь, свои радости и печали. Как называется это чувство одновременной общности и уникальности? Фото gifer.com © Да. Это слово придумал Джон Кениг, автор «Словаря необъяснимой печали». Сондер Нет, дисфория – это пониженное, раздражительное настроение. Дисфория Это японское слово обозначает романтическое ощущение от встречи с человеком – предчувствие влюбленности. Койнойокан

У вас инсайт Вы угадали все или почти все. Это точно озарение! Фото gifer.com © Поделиться результатом

У вас мерехлюндия В редких словах вы не особенно разбираетесь. Но может хоть «мерехлюндию» запомните! Надеемся, конечно, что на самом деле вы ей не страдаете. Фото gifer.com © Поделиться результатом

У вас прескевю Вы точно знаете, что такие понятия есть. Вспомнить бы, как они правильно называются... Фото © Поделиться результатом

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