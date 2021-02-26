Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии
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Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (1/0)
Начнем с простого. Состояние тревожного ожидания – это…
Фрустрация
Нет, фрустрация – это более сложное понятие. Это состояние проявляется не только в тревоге, но и в разочаровании, раздражении, отчаянии. Оно возникает в результате невозможности удовлетворения тех или иных потребностей человека.
Саспенс
Точно. Хотя в русском языке это слово в основном употребляется применительно к кинематографу: саспенс – это художественный эффект, создающий тревожное предчувствие в фильмах ужасов.
Катарсис
Нет, катарсис – это эмоциональная разрядка, высвобождение эмоций. Изначально так называли духовное очищение через страдание, часто в связи с восприятием произведений искусства.
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (2/0)
Знаете это чувство, когда вам нахамили в автобусе, а вы через три часа придумали подходящий ответ? А потом несколько еще более подходящих?
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (3/0)
Что такое инсайт?
Закрытая информация
Это инсайд – через «д».
Умственное или эмоциональное озарение
Да, вы правы.
Безразличие и упадок сил
Нет, это прострация.
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (4/0)
Как думаете, что такое мерехлюндия?
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (5/0)
Какое из этих слов НЕ обозначает состояние человека?
Икцуарпок
Это радостное воодушевление от ожидания гостей на языке коренных жителей Северной Америки – иннуитов.
Фриссон
Это приятное ощущение мурашек по телу. Иногда возникает при прослушивании музыки.
Нолдор
Точно, нолдор – это совсем не эмоция и не состояние, а название одного из эльфийских племен у Толкина.
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (6/0)
«Ну это… как оно называется…» Когда слово вертится на языке, но никак не вспоминается – что это?
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (7/0)
Как вы назовете чувство защищенности, возникающее в теплом и уютном доме во время грозы за окном? И нет, это не «хюгге».
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (8/0)
Для чувства, возникающего в заброшенном месте, где когда-то кипела жизнь, например, в Чернобыле, тоже есть слово. Какое?
Депривация
Нет, это состояние, когда человек лишен возможности удовлетворять свои основные потребности.
Экзальтация
Нет, экзальтация – это сильное воодушевление, восторженное состояние.
Кенопсия
Верно.
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (9/0)
Попробуйте угадать, что такое алекситимия.
Мерехлюндия или алекситимия: определи, в каком ты состоянии (10/0)
Вы едете в поезде и вдруг понимаете, что каждый пассажир – это целый отдельный мир, у каждого – своя жизнь, свои радости и печали. Как называется это чувство одновременной общности и уникальности?
У вас мерехлюндия
В редких словах вы не особенно разбираетесь. Но может хоть «мерехлюндию» запомните! Надеемся, конечно, что на самом деле вы ей не страдаете.
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