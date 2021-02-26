РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Подтопление на станции МЦД-2 Опалиха в подмосковном Красногорске ликвидируют в ближайшее время, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель главы администрации горокруга Евгений Владимирский.

Житель округа сообщил в Telegram-чате «Красногорск. Транспорт и дороги» о подтоплении на дороге возле станции МЦД-2 Опалиха.

«Вода с дороги уходит по дренажной трубе диаметром 15 сантиметров, проложенной вдоль железнодорожных путей. Сейчас труба замерзла. Ее пробьют, и вода начнет уходить. Часть разгонят тракторами», - сообщил Владимирский.

Он добавил, что дороги Опалихи относятся к зоне ответственности «Мосавтодора».