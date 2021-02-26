РИАМО - 26 фев. Еще восемь больниц Подмосковья, ранее перепрофилированных под ковидные стационары, вернулись к обычному режиму работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

«Ситуация позволяет возвращать наши временные госпитали к прежнему режиму работы. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 11 медорганизациях, теперь — еще в 8. Это Щелковская, Клинская, Серебряно-Прудская и другие больницы», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, сотрудники проходят медобследование.

С начала пандемии в Подмосковье выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4596 человек. Выздоровели и выписались 173 674 человека.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.