РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Эндокринолог расскажет женщинам, ожидающим детей, о сахарном диабете, который может возникнуть на фоне беременности, на бесплатном занятии 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Первого марта в 12:00 в женской консультации врач-эндокринолог Людмила Кочевина расскажет о гестационном сахарном диабете (возникающем на фоне беременности и после проходящем – ред.) и о том, чем грозит повышение сахара в крови мамы малышу», - говорится в сообщении.

Посещение занятия строго по предварительной записи через электронную почту roddomkgb1@yandex.ru. Мероприятие пройдет в конференц-зале на третьем этаже женской консультации.

Посещение занятия возможно только в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. Без сопровождающих.

Будет организована онлайн-трансляция в нашем Instagram-аккаунте Красногорского роддома.