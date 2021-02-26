РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи в 2020 году около 80 несовершеннолетних совершили правонарушения на объектах железнодорожного транспорта, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Светлана Фильченкова.

«В 2020 году за совершение правонарушений, в основном это переход железнодорожных путей в неустановленных местах, около 80 деток были доставлены в линейный отдел полиции. Даже за такое правонарушение фактически все дети поставлены на внутришкольный, внутриколледжный учет. Потому что все, что касается железной дороги - это риск жизни. Для нас это серьезное правонарушение», - сказала Фильченкова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что есть факты гибели детей на территории всей Московской области – это капюшоны, наушники, дети переходят железную дорогу по народным тропам.