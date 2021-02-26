РИАМО - 26 фев. Водитель «Мострансавто» Владимир Евдокимов из МАП №1 города Люберцы помог оперативно вернуть женщине потерянную на улице банковскую карту, сообщили РИАМО в пресс-службе областного перевозчика.

Водители автобусов «Мострансавто» ежедневно находят вещи, которые забывают пассажиры. За минувший год жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах свыше 4 тысяч личных предметов. Однако бывают и такие случаи, когда потерянные вещи обнаруживаются вне салона, уже на улице.

«Так произошло у водителя маршрута №1 «улица Лацкова — Наркомвод» Владимира Евдокимова. Он обнаружил на дороге в снегу банковскую карту и визитку на имя заместителя главы администрации городского округа Жуковский Алексея Степанова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель сразу же позвонил по номеру на визитке и спросил, знает ли Степанов владельца потерянной карты, после чего последний перезвонил и дал контакт женщины.

Связавшись с владелицей банковской карты, которой оказалась жительница Жуковского Ольга Пушкарева, Владимир договорился о встрече. Как пояснила Ольга, она не заметила, что карта выпала, и звонок оказался для нее неожиданностью. По ее словам, карта и визитка лежали в кармашке чехла для телефона в качестве уплотнителя и незаметно вылетели.

Через несколько часов Владимир и Ольга встретились, после чего банковская карта была возвращена женщине. Ольга рассказала, что была тронута таким вниманием и очень благодарна за помощь. О случившемся она написала пост в социальных сетях.

Кроме того, благодаря этой встрече Владимир стал участником благотворительной акции «Добрый росток», которую проводит по всей стране общероссийская общественная организация «Союз садоводов России». Ольга, которая является председателем местного отделения Союза, в знак благодарности вручила водителю пакетики с семенами цветов.

Представитель «Мострансавто» напомнил, что при обнаружении бесхозного предмета пассажирам необходимо сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Найденные предметы хранятся на складе в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

При получении утерянного предмета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.