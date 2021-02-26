РИАМО - 26 фев. В первый день марта проекту «Московское долголетие», основанному в 2018 году, исполняется три года, в связи с этим для участия в праздничных мероприятиях приглашают всех желающих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что прошлый год стал испытанием для каждого человека, однако проект вновь смог доказать, что его сообщество представляет собой активных и неравнодушных людей.
Так, желающие могут стать частью оздоровительной прогулки в первый день весны и пройти 3 тысячи шагов. Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо записать короткое поздравление на видео, начинающееся со слов: «Я иду свои три тысячи шагов потому, что...», далее разместить ролик в Instagram, отметить аккаунт @mosdolgoletie и поставить хештег #3тысячишаговкдолголетию.
Уличные фотовыставки пройдут на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Все они посвящены участникам проекта и их достижениям. В честь праздника проект также запускает акцию для новых участников. Так, москвичам, записавшимся до первого дня весны, полагаются памятные подарки.
Для того, чтобы присоединиться к проекту дистанционно, необходимо оставить заявку на портале mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнение анкеты доступно в московских центрах госуслуг «Мои документы».
Посещать занятия в рамках проекта можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также жителям столицы, которые уже вышли на пенсию по выслуге лет.
На сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы можно пройти тест «Насколько хорошо вы знаете проект «Московское долголетие», который позволит познакомиться с фактами и историями о старшем поколении, включая информацию в возрасте самого взрослого участника или количестве рекордов установленных жителями столицы за время существования проекта.
С момента основания проекта, который представляет собой программу для досуга, образования и оздоровления старшего поколения, в нем поучаствовали порядка 380 тысяч горожан старшего поколения, большинство из них смогли реализовать свои мечты. В настоящее время из-за пандемии Covid-19 проект функционирует в онлайн-режиме.
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