РИАМО - 26 фев. В первый день марта проекту «Московское долголетие», основанному в 2018 году, исполняется три года, в связи с этим для участия в праздничных мероприятиях приглашают всех желающих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Три года — это серьезный возраст для любого проекта, когда уже сформирован костяк из участников и сотрудников команды долголетия, накоплен большой опыт и намечены планы на будущее», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что прошлый год стал испытанием для каждого человека, однако проект вновь смог доказать, что его сообщество представляет собой активных и неравнодушных людей.

Так, желающие могут стать частью оздоровительной прогулки в первый день весны и пройти 3 тысячи шагов. Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо записать короткое поздравление на видео, начинающееся со слов: «Я иду свои три тысячи шагов потому, что...», далее разместить ролик в Instagram, отметить аккаунт @mosdolgoletie и поставить хештег #3тысячишаговкдолголетию.

Уличные фотовыставки пройдут на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Все они посвящены участникам проекта и их достижениям. В честь праздника проект также запускает акцию для новых участников. Так, москвичам, записавшимся до первого дня весны, полагаются памятные подарки.

Для того, чтобы присоединиться к проекту дистанционно, необходимо оставить заявку на портале mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнение анкеты доступно в московских центрах госуслуг «Мои документы».

Посещать занятия в рамках проекта можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также жителям столицы, которые уже вышли на пенсию по выслуге лет.

На сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы можно пройти тест «Насколько хорошо вы знаете проект «Московское долголетие», который позволит познакомиться с фактами и историями о старшем поколении, включая информацию в возрасте самого взрослого участника или количестве рекордов установленных жителями столицы за время существования проекта.

С момента основания проекта, который представляет собой программу для досуга, образования и оздоровления старшего поколения, в нем поучаствовали порядка 380 тысяч горожан старшего поколения, большинство из них смогли реализовать свои мечты. В настоящее время из-за пандемии Covid-19 проект функционирует в онлайн-режиме.