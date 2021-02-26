РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства обсудили в ходе дистанционного приема с жителями городского округа Балашиха, сообщил депутат Государственной думы Максим Сураев.

«В каждом случае есть свои особенности, есть заявители, недовольные управляющей компанией, другие жалуются на необоснованно высокие счета за коммунальные услуги, у кого-то во время снегопадов встало движение во дворах, а когда дороги почистили, сугробы свалили на парковочные места, которых и без того не хватает», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что будет разбираться с каждым вопросом и в ближайшее время направит соответствующие запросы в компетентные органы.

Параллельно к Сураеву продолжают поступать вопросы о дистанционном обучении.

«Напомню, законопроект о дистанционном образовании на прошлой неделе был снят с рассмотрения в Государственной думе, к нему планируем вернуться только после общественного обсуждения», - заключил Сураев.