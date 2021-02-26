РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи на объектах железнодорожного транспорта в 2020 году было травмировано четверо несовершеннолетних, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Светлана Фильченкова.

«В прошлом году у нас не было фактов гибели несовершеннолетних, но было четыре факта тяжелых травмирований детей. Один факт – ребенок по пути следования прислонился к дверям, они открылись, он упал на железнодорожное полотно и получил серьезные травмы», - сказала Фильченкова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что два факта произошло, когда дети баловались при выходе из вагона, двери закрылись, ногу защемило у двух детей. Машинист не смог среагировать и остановить поезд. Детей тащило за ногу по железнодорожному полотну.

«Третий ребенок, зацепер, упал в промежуток между вагонами, получил травмы. Все четыре ребенка иногородние, не жители Мытищ. Это Королев, Пушкино, Москва», - отметила Фильченкова.