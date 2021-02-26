РИАМО - 26 фев. В Москве заработала горячая линия по поддержке промышленных предприятий, обратившимся помогают в решении вопросов представители агентства промышленного развития, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, телефонный номер позволит связаться со специалистами напрямую.

«Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленным предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников агентства промышленного развития», — сказал Ефимов.

Он добавил, что в марте 2020 года в столице создали центр поддержки экономики, цель которого - оперативное взаимодействие и помощь предпринимателям.

«Почти за год на горячую линию и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли свое отражение в пяти антикризисных пакетах», - отметил Ефимов.

Бизнесмены смогут получить консультации, позвонив по номеру телефона: +7 (495) 539-59-99 (добавочный 3). Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что специалисты горячей линии могут помочь с совершенно разными вопросами предприятий.