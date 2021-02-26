РИАМО - 26 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Раменского городского округа Виктору Неволину уделить особое внимание работе по обеспечению бесперебойного электроснабжения в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Обращает на себя внимание рост числа жалоб по электроснабжению. На этот год предусмотрены 204 миллиона рублей, на следующий – почти столько же, и далее - тоже в среднем по 200 миллионов. Это большие средства, чтобы вся инфраструктура работала. Важно довести информацию до жителей, когда эти изменения произойдут», - подчеркнул губернатор.

Выделенные средства пойдут на увеличение мощностей подстанций, замену ЛЭП. Только за последний месяц из-за скачков электроэнергии в округе произошло 4 случая массового отключения электричества.

«Прежде всего, это дачные поселки, где много деревьев. Как только сильный ветер – происходит замыкание проводов и отключение электроэнергии. Станции водоснабжения останавливаются, затем идет пуск, появляется ржавая вода», - сказал Виктор Неволин.

Он также подчеркнул, что этот вопрос уже был отработан с министерством энергетики и выразил надежду, что проблема скоро исчезнет.

Глава округа доложил о проекте туристско-рекреационного кластера «Город Гжель». Он включает Фабричный комплекс, усадьбы «Быково» и «Раменское», Боровской курган, Гжельский фарфоровый завод, а также базы отдыха, мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны, кафе, церкви, музеи, фермы. Реализовать проект планируют на принципе государственно-частного партнерства.

«Это очень важный для нас проект. Был разговор со Сбербанком - финансирование они подтвердили. Мы, в свою очередь, тоже. Ваша задача - максимально отработать благоустройство. Самое главное сделать так, чтобы там было безопасно и комфортно. И нужно обо всем информировать жителей», - подчеркнул Воробьев.

В прошлом году были введены 6 домов-долгостроев, долгожданные ключи получат около 1 тысячи дольщиков. В округе осталось еще около 2,7 тысячи семей, ожидающих свои квартиры. Виктор Неволин сообщил, что в этом году будут решены проблемы дольщиков на самом крупном объекте – ЖК «Раменский». Составлена «дорожная карта» еще по пяти жилищным комплексам - «Березовая роща», «Родники», «Жемчужина Островцов, «Новые Островцы», «Белые камни».