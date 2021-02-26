РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска в единых платежных документах (ЕПД) за февраль получат расчет по общедомовым приборам учета (ОДПУ) тепловой энергии за период с 1 января по 23 февраля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 января ресурсоснабжающей организацией по коммунальным услугам отопления и горячего водоснабжения по многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП «СЕЗ», стала МУП «Подольская теплосеть».

«Обращаем внимание собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, оснащенных ОДПУ тепловой энергии. В ЕПД за февраль текущего года включат объем тепловой энергии по показаниям ОДПУ за период с 1 января по 23 февраля», - говорится в сообщении.

Для перехода на расчеты МУП «СЕЗ» с МУП «Подольская теплосеть» в едином платежном документе января по многоквартирным домам, оборудованным общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии, включен объем тепловой энергии по показаниям ОДПУ периода с 9 по 31 декабря 2020 года.