РИАМО - 26 фев. Граждан, осужденных на принудительные и исправительные работы, будут привлекать к работе на подмосковных стройках, фермах и комплексах по переработке отходов (КПО), сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

По его словам, речь идет об осужденных, которые не изолированы от общества.

«По запросу от отраслевиков есть определенные проблемы с привлечением рабочей силы. ФСИН выразила готовность оказать содействие в отношении лиц, которые отбывают наказание в особом порядке», — сказал Каратаев.

Он отметил, что в первую очередь привлекать осужденных планируют в такие отрасли, как строительство, ЖКХ, КПО и сельское хозяйство. Такая практика уже применяется на одном из сельхозпредприятий Электростали. При этом нареканий к качеству работы граждан не возникало.

«Наша задача — обеспечить жителей работой, дать им возможность зарабатывать, погашать ущерб, который они в силу обстоятельств принесли. <...> Это реальная возможность для людей вернуться к нормальной жизни», — уточнил Каратаев.

Как отметил первый замначальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Андрей Кудрявцев, уровень заработной платы таких работников должен составлять не меньше МРОТ.

«Со стороны работодателей нареканий нет. Для некоторых отраслей это стало спасением. В Московской области мы видим серьезные перспективы. Уже работает исправительный центр в Кашире, там 63 осужденных, все они трудоустроены. Есть планы по созданию такого центра в Пушкине», — отметил Кудрявцев.

По его словам, средний срок наказания составляет от двух до пяти лет.

«Этот вид наказания применяется с 2017 года. У нас порядка 7,5 тысяч граждан этой категории на учете. Если места будут в Московской области, то мы будем их размещать. Если нет, то в других регионах», — заключил Кудрявцев.

В ближайшее время будет создана рабочая карта по привлечению осужденных к работе на КПО и других сферах ЖКХ Подмосковья, для этого компании должны прислать заявки, заявил министр регионального ЖКХ Антон Велиховский.

«Обращаюсь к своему блоку ЖКХ. Это хорошее предложение для наших коллег — региональных операторов. В ближайшее время необходимо отработать дорожную карту. Присылайте свои заявки», — резюмировал министр.