РИАМО - 26 фев. Герман Потапчук избран главой городского округа Власиха в пятницу на заседании Совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Власиха избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - говорится в сообщении.

18 января губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов представил Потапчука в должности исполняющего обязанности главы Власихи. Ранее пост главы городского округа Власиха занимал Альберт Алябьев. Он руководил муниципалитетом с декабря 2018 года.

Потапчук имеет большой опыт работы на разных подмосковных территориях.