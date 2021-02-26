РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина определили победителя «Турнира знатоков права», им стала команда «Ракета», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне в техникуме провели «Турнир знатоков права» между студентами первого и второго курсов. Он проводился совместно с управлениями по работе с молодежью, а также по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципалитета, отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое».

«Соревновались четыре команды: центральный корпус – «Правоведы», корпус «Красково» – «Правдолюбы», Гагаринский корпус – «Ракета», колледж «Угреша» - «Законники». В начале турнира команды прошли тест-разминку на юридическую тему, отвечали на вопросы викторины, решали правовые ситуации. Все команды показали хорошие знания в области права, но команда «Ракета» опередила своих соперников на несколько баллов и одержала победу», - говорится в сообщении.

Оценивало подготовку студентов квалифицированное жюри в составе замглавы администрации Люберец Михаила Криворучко, замначальника управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Елены Тищенко, замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Елены Сухарниковой, капитана полиции Василия Киржайкина.